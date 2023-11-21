Бої на лівому березі: бійці ЗСУ полюють на ворожу техніку під Херсоном (відео)

Укріанським захисникам вдалося вистежити та знищити БТР-82А росіян. За інформацією мера Нової Каховки Володимира Коваленка, у селі Корсунка стоїть багато розбитої російської техніки.

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На лівому березі Дніпра Херсонського напрямку українські захисники вибивають противника із села Корсунка. За допомогою безпілотників бійці ЗСУ вистежили та знищили російський БТР-82А на околицях населеного пункту. Відео ураження бронетехніки показав 20 листопада командир підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Ворожий БТР підбили за допомогою FPV-дронів, водночас інші розвідувальні БПЛА постійно спостерігали за бронемашиною. На кадрах дрон-камікадзе на деякий час завис біля жертви, після чого влетів у корму бронетранспортера.

Населений пункт Корсунка, що розташований на лівому березі Дніпра, станом на 15 листопада був зоною, де проходить лінія розмежування між українськими силами та військами РФ. Як розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко, через війну це село стало безлюдним і тепер там багато розбитої російської техніки.

Розташування російського БТР у селі Корсунка. Джерело: "Мілітарний"

Загалом під Херсоном тривають активні бойові дії. За даними генштабу ЗСУ, українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра і продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

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Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, підрозділи Сил оборони продовжують просуватися на лівому березі Херсонського напрямку. Зокрема, біля населеного пункту Кринки, де тривають бої, українським захисникам вдалося розширити зону контролю.