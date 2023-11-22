Третья мировая за 6 лет: аналитики смоделировали сценарий в случае поражения Украины

Согласно расчетам исследователей, Россия способна за год пополнять армию 280 тысячами новобранцев. Через шесть лет это будет примерно 1,7 миллиона, а через десять — около 2,8 миллиона человек, прошедших военную подготовку.

После завершения интенсивных боев в Украине Российской Федерации понадобится около 6-10 лет, чтобы восстановить свои силы. Кроме того, учитывая процессы, происходящие в России, она может увеличить свой военный потенциал настолько, чтобы иметь возможность начать полномасштабную войну против НАТО. Об этом заявили в аналитическом центре "Немецкое общество внешней политики" (DGAP).

Имперские амбиции Россия: детали

Аналитики отмечают, что в случае, если Россия не будет побеждена на поле боя и политический режим не претерпит изменений, Кремль направит все национальные ресурсы на быстрое восстановление армии и усиление ее потенциала.

"Из-за своих имперских амбиций Россия представляет наибольшую и самую острую угрозу для стран НАТО", — говорится в сообщении.

По информации в аналитическом центре, президент РФ Владимир Путин уже давно мотивирован "восстановить величие России и ослабить влияние НАТО и ЕС".

"В 2014 году Путин начал свою войну в Украине. Хотя Москва не смогла достичь всех своих военных целей на сегодняшний день, она переросла в крупнейшую войну в Европе за 75 лет", — добавляют аналитики.

Через 10 лет РФ пополнит армию 2,8 миллионами человек

Кроме того, согласно расчетам исследователей, Россия способна за год пополнять армию 280 тысячами новобранцев. Через шесть лет это будет примерно 1,7 миллиона, а через десять лет — около 2,8 миллиона человек, прошедших военную подготовку.

Россия обходит санкции

Также эксперты считают, что Россия способна обеспечить это войско всем необходимым, ведь сложные критические технологии россияне импортируют даже несмотря на санкции, а примитивные вещи, нужные в большом количестве, они способны изготовить и сами.

"Санкции в отношении компонентов, важных для военных действий, таких как микрочипы или шариковые подшипники и сырье, можно обойти во многих сферах. Кроме того, Россия импортирует военную технику из союзных государств, таких как Иран и Северная Корея", — отметили в центре.

Аналитики отмечают, что НАТО должно опережать Россию в подготовке собственной обороны по крайней мере на год. Иначе Кремль может соблазниться реальной или мнимой слабостью Альянса.

"Россия устанавливает период времени из-за сочетания длительной мотивации и растущего военного потенциала. Окно для возможной российской атаки открывается, как только у России возникает впечатление, что атака, например, в Прибалтике, может быть успешной", — говорится в отчете.

Напомним, бывший офицер армии Великобритании, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что несмотря на боевые действия в секторе Газа, война в Украине имеет куда большее влияние на судьбу Европы.