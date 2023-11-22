Погибли люди с "серьезными погонами": СМИ уточнили потери ВС РФ во время концерта на Донбассе

В результате попадания крыша здания обвалилась и накрыла собой участников мероприятия, в том числе и российскую певицу Полину Меньших, которая в этот момент выступала перед оккупантами. Российские паблики сообщают о 35 погибших.

ВСУ нанесли удар по оккупантам во время концерта на оккупированной Донетчине. Оккупанты жалуются на многочисленные потери, среди которых российские офицеры. О погибших пишет российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Так, событие произошло в селе Кумачово неподалеку Старобешево на оккупированной Донетчине. Оккупанты затеяли концерт по случаю награждения 810-й бригады морской пехоты и собрались в местном клубе.

Во время концерта ВСУ нанесли удар по зданию. В результате попадания крыша здания обвалилась и накрыла собой участников мероприятия, в том числе и российскую певицу Полину Меньших, которая в этот момент выступала перед оккупантами.

"На мероприятии присутствовали более сотни военных, на данный момент известно о 35 погибших, еще около десятка морпехов находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших есть и офицеры с серьезными погонами. Сейчас их звания и имена не разглашаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты были шокированы тем, что Кумачово расположено в условном тылу, а противник узнал о скоплении военных и ударил в самый неожиданный момент.

В российском издании Mash сообщили, что ракеты попали в школу и Дом культуры.

"Разрушения — серьезные. СЦКК сообщает, что противник выпустил пять ракет из РСЗО. Во время обстрела ранило 51-летнюю женщину. Ей уже оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Удар по оккупантам во время концерта в районе Старобешево

21 ноября в ВСУ сообщили, что украинским военным удалось отомстить оккупантам за ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Российские оккупанты возмущены тем, что ВСУ нанесли удар во время праздничных торжествах, в которых принимали участие солдаты 810 бригады морской пехоты ВС РФ. В результате этого по меньшей мере 25 человек погибли, а еще около сотни ранены.

В сети появились якобы первые кадры после "прилета" по дому культуры в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой области 19 ноября.