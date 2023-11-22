Воздушно-космические силы РФ получили еще одну партию бомбардировщиков Су-34 (фото)

Российский производитель заявляет, что они уже переходят к выполнению госзаказа на 2024 год, который будет "существенно увеличен".

Российская авиастроительная корпорация "ОАК" передала в Воздушно-космические силы РФ партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова передал партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны РФ. Производство самолетов происходит по заказу военных. Заявляется, что Су-34 перед передачей прошли комплекс наземных и летных испытаний.

"Уже сегодня на предприятии перешли к выполнению программы на следующий год, объемы которой будут существенно увеличены. Создан необходимый производственный потенциал. Кроме этого, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении", — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны, по данным Oryx, российские войска потеряли 22 фронтовых бомбардировщика Су-34 и Су-34М. С начала года армия РФ получила не менее 5-6 самолетов Су-34 и около 4-8 самолетов в 2022 году.

Армия РФ потеряла 22 Су-34 и Су-34М с 24 февраля 2022 года Фото: ОАК

Су-34 — это российский/советский истребитель-бомбардировщик, который создан на базе Су-27. Основными задачами самолетов является нанесение ударов ракетами и бомбами в оперативной и тактической глубине. Он также имеет возможность бороться с воздушными целями. Именно Су-34 оккупанты используют для ударов по Украине планирующими бомбами КАБ.

Напомним, 5 сентября в РФ заявили о создании планировочных бомб ФАБ-1500 с фугасной частью на 675 кг.

2 июня в РФ заявили о получении двух Су-34 и одного транспортного самолета Ил-76.