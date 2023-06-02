Армия РФ пополнилась двумя самолетами Су-34 и транспортным Ил-76 (фото)

Воздушно-космические силы РФ сейчас теряют больше самолетов, чем способны производить. За время производства двух Су-34 было потеряно три таких борта.

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Российская государственная корпорация "Объединенная авиастроительная корпорация" отрапортовала, что в конце мая передала в воздушно-космические силы РФ военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, а также партию Су-34М. Об этом сообщает "Ростех".

Минобороны РФ передали два истребителя-бомбардировщика Су-34, изготовленных на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Заявляется, что оба самолета прошли комплексные испытания на земле и в воздухе, прежде чем их передали в армию.

По данным проекта Oryx, российская армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потеряла 21 самолет Су-34 и Су-34М. В настоящее время РФ теряет больше самолетов, чем может произвести. Пока в Новосибирске строили самолеты, оккупанты потеряли еще 3 Су-34.

В общей сложности Минобороны РФ в 2020 году заказало 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Предыдущая партия из четырех самолетов была сдана в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Что касается Ил-76, то РФ их заказала до 4 единиц.

Су-34 – это советский/российский истребитель-бомбардировщик, созданный на базе Су-27. Он предназначен для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, но может бороться с воздушными целями.

Напомним, 18 мая наблюдатели зафиксировали, что РФ перекинула на аэродром "Мачулищи" 10 истребителей Су-34 и Су-30.

15 мая в Брянской области были сбиты самолеты Су-34, Су-35 и вертолет Ми-8.