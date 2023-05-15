Крушение авиации в Брянской области: СМИ узнали о гибели 8 летчиков ВС РФ (фото, видео)

Российские журналисты насчитали четыре падения вражеской авиатехники — самолетов Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Минобороны России до сих пор молчит о факте аварии.

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В результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков. Об этом сообщило 15 мая российское медиа Astra, проанализировав российский сегмент соцсетей.

Один из погибших, по данным журналистов, уроженец Краснодара, летчик Ми-8, капитан Максим Савченко. О его гибели в соцсети "ВКонтакте" сообщила его супруга Олеся Савченко.

Экстренные службы области получили первое сообщение о падении самолета в 12:00 по местному времени. Тогда в поселке Сурецкий Муравей недалеко от улицы Энтузиастов упал первый самолет Су-35. Там нашли останки одного летчика.

Как пишет Astra, следующая авария была в 12:20 в Клинцах рядом с жилым домом на улице Богунского полка. После крушения были обнаружены 3 обгоревших тела летчиков. Термические ожоги ног получила местная жительница по имени Палентина Бойко, также были повреждены 2 дома, один сарай и один забор.

Следующие два падения произошли в 12:30 — в поселке Истровка Стародубского района упал истребитель Су-34, нашли останки одного летчика. А в нескольких километрах от села Волкустичи Унечского района упал второй вертолет Ми-8 и там были найдены останки 3 человек.

Минобороны России не комментировали крушения военной авиатехники и не отчитывались о погибших пилотах.

Губернатор региона Александр Богомаз указывал лишь на крушение вертолета, в результате которого пострадала женщина. О погибших летчиках глава региона не сообщил. Российские госканалы также проигнорировали данную информацию.

Напомним, что в Брянской области 13 мая произошла авиакатастрова из-за "успешных" действий систем ПВО армии России. Вражеская авиация хотела запустить в Украину управляемые авиабомбы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 15 мая сказал, что российские пропагандисты придумывают версии крушения авиации. Среди рабочих вариантов – работа партизан и истребителей ВСУ и работа ПВО.