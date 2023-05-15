Авіакатастрофа в Брянській області: ЗМІ дізнались про загибель 8 льотчиків ЗС РФ (фото, відео)

Російські журналісти нарахували чотири падіння ворожої авіатехніки — літаків Су-34 та Су-35 та двох вертольотів Мі-8. Міноборони Росії досі мовчить про факт аварії.

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Внаслідок аварії двох російських вертольотів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків. Про це повідомило 15 травня російське медіа Astra, проаналізувавши російський сегмент соцмереж.

Один із загиблих, за даними журналістів, уродженець Краснодара, льотчик Мі-8, капітан Максим Савченко. Про його загибель у соцмережі "ВКонтакті" повідомила його дружина Олеся Савченко.

Екстрені служби області отримали перше повідомлення про падіння літака о 12:00 за місцевим часом. Тоді в селищі Сурецький Мураха недалеко від вулиці Ентузіастів упав перший літак Су-35. Там знайшли останки одного льотчика.

Як пише Astra, наступна аварія була о 12:20 у Клинцях поряд із житловим будинком на вулиці Богунського полку. Після аварії було виявлено 3 обгорілих тіла льотчиків. Термічні опіки ніг отримала місцева мешканка на ім'я Валентина Бойко, також було пошкоджено 2 будинки, один сарай та один паркан.

Наступні два падіння сталися о 12:30 – у селищі Істрівка Стародубського району впав винищувач Су-34, знайшли останки одного льотчика. А за кілька кілометрів від села Волкустичі Унецького району впав другий вертоліт Мі-8 і там було знайдено останки 3 людей.

Міноборони Росії не коментували аварії військової авіатехніки та не звітували про загиблих пілотів.

Губернатор регіону Олександр Богомаз вказував лише на аварію вертольота, внаслідок якого постраждала жінка. Про загиблих льотчиків глава регіону не повідомив. Російські держканали також проігнорували цю інформацію.

Нагадаємо, що в Брянській області 13 травня відбулася авіакатастрофа через "успішні" дії систем ППО армії Росії. Ворожа авіація хотіла запустити в Україну керовані авіабомби.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 травня сказав, що російські пропагандисти вигадують версії катастрофи авіації. Серед робочих варіантів – робота партизанів і винищувачів ЗСУ, а також робота ППО.