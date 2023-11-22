"Хуже, чем в прошлом году": Украина приближается к зиме с хрупкой энергосистемой, – NYT

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинские власти выделили более 10 миллиардов гривен на ремонт энергосистемы, однако быстрое возвращение к довоенному уровню невозможно.

Российская Федерация может возобновить интенсивные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. По данным экспертов, в этом году энергосистема стала более хрупкой, пишет The New York Times 22 ноября.

Собеседники издания отметили, что украинские энергетические объекты пострадали во время прошлогодних обстрелов. При этом ремонт подстанций не завершен, а критически важных альтернативных источников генерации недостаточно.

В докладе ООН, опубликованном летом этого года, говорится, что к концу апреля общие генерирующие мощности Украины упали до половины того уровня, который был до полномасштабной войны.

"С тех пор мало что изменилось. Мы находимся в гораздо худшей ситуации, чем в прошлом году", — сказала бывший депутат и старший член комитета по энергетике украинского парламента Виктория Войцицкая.

В то же время Украина укрепила свою противовоздушную оборону. По словам официальных лиц, вокруг критических энергетических объектов были построены защитные укрепления.

"С одной стороны, мы более уязвимы. С другой стороны, мы более подготовлены", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам Галущенко, украинские власти выделили более 10 миллиардов гривен на ремонт энергосистемы. Однако министр признал, что менее чем за год невозможно, полностью восстановить энергетические объекты, которые строились десятилетиями.

Согласно подсчетам главы энергетической консалтинговой компании "Метрополия" Виктора Куртева, в период пикового зимнего потребления электроэнергии дефицит в энергосистеме может составить 1,5 гигаватт без учета новых российских атак.

"Если энергосистема снова выйдет из строя, этот дефицит будет расти, поэтому маловероятно, что нам удастся избежать веерных отключений этой зимой", — сказал Куртев.

Напомним, 20 ноября генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине удалось полностью возобновить работу высоковольтных сетей, однако сейчас надежность энергосистемы намного меньше, чем было год назад.

Ранее, 14 ноября, министр энергетики Герман Галущенко сказал, что российские оккупанты не отказались от прошлогодней тактики массированных обстрелов Украины, но в этот раз решили дождаться "приемлемых" для себя условий.