"Их уничтожили": ВС РФ пошли колоннами на Авдеевку, но потеряли почти 80% техники, — ВСУ

По словам представителя Объединенного пресс-центра Таврического направления Александра Штупуна, российские военные могут покинуть поле боя только убитыми, ранеными или сдаться в плен.

В районе Авдеевки Донецкой области российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление потер пело неудачу, захватчики потеряли почти 80% техники. Об этом 22 ноября сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сегодня враг пытался идти вперед. Несколько механизированных колонн с бронированной техникой бросил вперед. Где-то полтора десятка. Но потерял почти 80% техники, наши ребята их уничтожили", — рассказал спикер.

По его словам, остатки этих колонн отступили и сейчас на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. Российские военные могут покинуть поле боя только убитыми, ранеными или сдаться в плен.

"Россияне предпочитают и сдаются в плен. Подразделения, которые выполняют функции заградительных отрядов, стреляют в спину или пугают, что там пять рядов противопехотных мин, вы там не пройдете. Но за прошедшие сутки семь оккупантов сдались в плен".

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Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации по состоянию на 6:00 22 ноября, на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши Силы обороны держат оборону на этом направлении и наносят противнику значительные потери. Восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области действия ВС РФ были безуспешными, ВСУ отбили 13 атак.

Фото: deepstatemap.live

Напомним, 22 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины.