"Ситуация возбуждена": ВС РФ на Херсонщине вывозят документацию и ценные вещи, — облсовет

Некоторые оккупанты выезжают из-за ротации, а отдельные коллаборационисты получили приказ на выезд, рассказал глава облсовета Самойленко.

Из-за усиления боевых действий на левом берегу на Херсонщине российские захватчики понемногу начали вывозить оттуда ценные вещи и документацию. Ситуация там "взрывоопасная". Об этом рассказал "Радио Свобода" председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

По его словам, сейчас захватчики пытаются эвакуировать с левого берега ценные вещи и документы, которые завезли туда во время оккупации.

"Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов — тех, кто поддерживал оккупационную власть. Поэтому, знаете, ситуация там такая возбужденная, она находится в такой взрывоопасной фазе", — сказал Самойленко.

Он отметил, что на оккупированной Херсонщине сейчас "страшная" гуманитарная ситуация, из-за высоких цен на продукты. Также оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, пытаясь выдать это за обстрелы ВСУ.

"Сознание наших людей достаточно высокое, и на эти вещи никто не ведется. Но, к сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, которые оказались в зоне активных боевых действий, просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основание", — рассказал Самойленко.

Напомним, что по данным аналитиков ISW, штаб командования ВС РФ на Херсонском направлении составляет неудачные планы — информация неточная и поступает несвоевременно, а на каждого бойца РФ приходится 3 украинских дрона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ разместили селе Тарасовка на Херсонщине три военно-транспортных российских самолета Ан-12. По ангару аэропорта отработали бойцы ВСУ "специальными снарядами".