Три дрона ВСУ на каждого россиянина: ВС РФ не взаимодействуют на левом берегу Днепра, — ISW

По данным аналитиков, штаб российского командования на Херсонском направлении составляет неудачные планы: информация неточная и поступает несвоевременно.

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Российский военнослужащий из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, который находится в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, в опубликованном 21 ноября видеообращении заявил, что российское командование вынуждает личный состав, все еще восстанавливающийся после ранений, идти в атаку. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 21 октября.

По его словам, в районе Крынок на каждого российского солдата приходится три украинских беспилотника.

В письме, якобы опубликованном от имени российского солдата, действующего возле Крынок, утверждается, что российским силам в этом же районе боевых действий не хватает разведывательных дронов — отсюда медленное передвижение и риск украинских атак.

Карта "DeepState" | Подконтрольные территории в Херсонской области

Предполагаемый российский солдат заявил, что ВС РФ в районе Крынок не хватает и огневой поддержки: артиллерийским и минометным подразделениям приходилось быстро менять позиции после "нескольких выстрелов", чтобы не попасть под контрбатарейный огонь.

По словам военнослужащего РФ, его подразделение практически не взаимодействует с другими российскими подразделениями, которые действуют неподалеку.

Штаб российского командования на Херсонском направлении составляет неудачные планы: информация неточная и поступает несвоевременно.

Карта ISW | Подконтрольные территории в Херсонской и Николаевской областях

Сообщается также, что российское командование на Херсонском направлении не смогло предпринять необходимые изменения, что и привело к большей активности украинских войск.

Российский военкор, опубликовавший это письмо, заявил, что некоторые российские информационные ресурсы безуспешно пытаются направить критику российских операций в адрес командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего также Воздушно-десантными войсками.

Напомним, что Кремль предпринимает попытки успокоить россиян из-за успехов ВСУ в Херсонской области.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают наступательные операции, несмотря на сложные погодные условия.