Чтобы сохранить десантные судна: в РФ начали устанавливать ЗРК "Тор" сухопутные на корабли

По данным экспертов, установка "Тор" на палубу не является тривиальной задачей. Единственным беспроблемным вариантом может быть размещение комплекса на новом крупном десантном корабле проекта 11711 с именем "Петр Моргунов".

В России заявили, что они существенно усилили защиту своих десантных кораблей, устанавливая на них "автономные боевые модули зенитных ракетных комплексов "Тор-М2КМ". Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС.

По данным украинского издания Defence Express, именно это решение не ново, но ранее прикручивание "Торов" цепями к палубе было замечено только на патрульных кораблях проекта 22160 летом прошлого года. Но теперь дело дошло и до "группировки десантных сил ВМФ РФ в Черном море".

Вероятно, речь идет о развертывании этих зенитных ракетных комплексов на крупных десантных кораблях. Однако стоит отметить, что установка "Тор" на палубу не является тривиальной задачей. Единственным беспроблемным вариантом может быть размещение комплекса на новом крупном десантном корабле проекта 11711 с именем "Петр Моргунов", который принадлежит Северному флоту России и был задействован в Черном море перед полномасштабным вторжением.

Но в любом случае возникает вопрос секторности обзора и наведения ракет. Она будет ограничена надстройкой и сбить с нее цель, которая заходит с носовой части корабля, будет невозможно.

"Еще большие сложности могут возникнуть при попытке установить "Тор" на наиболее распространенный тип крупных десантных кораблей в РФ — проект 775. Свободное пространство на палубе этого корабля крайне ограничено, а разместить ЗРК, если возможно, то только в районе носа. Не исключено, что ценой пусковых установок "Град", — заявляют журналисты.

Относительно устаревших ВДК проекта 1171 "Тапир", то размещение ЗРК на них скорее всего вообще невозможно без демонтажа кранового оснащения.

Но, как заявили в Defence Express, самым главным вопросом являются не технические сложности, а причина зачем РФ вообще пытается усилить противовоздушную оборону своих больших десантных кораблей. Конечно, опуская то, что традиционная ПВО на таких кораблях еще во времена СССР сводилась к зенитной артиллерии и ПЗРК и ситуация аналогична даже более новым, проекту 11711.

ЗРК "Тор"

"Такая дополнительная защита нужна российским десантным кораблям только когда они находятся в море. Потому что дальнобойные противокорабельные возможности Украины ограничены только использованием крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, которые технически могут поражать корабли только в портах. Но там они прикрыты наземными средствами ПВО и дополнительный "Тор" на самом корабле объективно более сложное решение, чем тот же ЗРК прямо на пирсе", — добавили эксперты.

Таким образом, с одной стороны, намерение установить на ПДК "Торы" может быть элементом подготовки РФ к попытке использовать большие десантные корабли для своей главной задачи – высадки десанта. Как раз это в условиях наличия в ВСУ береговых ракетных комплексов потребует, как минимум, усиления защиты от противокорабельных ракет.

Напомним, 24 октября стало известно, что российские оккупанты на территории аэродрома "Кировское" возле временно оккупированной Феодосии в Крыму разместили военную авиацию. В частности, враг разместил большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.

16 ноября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало возведение инженерных барьеров. По мнению партизан, враг может возводить барьеры для защиты от возможных десантных высадок со стороны украинских военных или атак надводных дронов.