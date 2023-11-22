От танка до наблюдательных комплексов "Муром": СБУ нанесла очередной ущерб ВС РФ (видео)

По данным спецслужбы, всего несколько ударных дронов помогли "отминусовать" боевой потенциал противника. Была уничтожена как техника, так и оружие.

Спецназовцы Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины смогли уничтожить еще два наблюдательных комплекса "Муром", которые принадлежали россиянам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 22 ноября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что при помощи современного вооружения, которое и помогло снять происходящее на камеру, техника и оружие противника было уничтожено.

За всем этим наблюдали дополнительные дроны, которые и сняли моменты подрыва.

Сотрудники спецслужбы смогли "отминусовать" не только наблюдательные комплексы противника, но и кое-что еще. Киберспециалисты Службы безопасности ударными дронами уничтожили:

танк Т-72;

пушку МТ-12 "Рапира";

100 мм зенитную пушку "КС-19";

МТЛБ;

пулеметный расчет и вражеский блиндаж;

5 автомобилей противникам.

Еще одна эффективная операция, которая нанесла колоссальные потери ВС РФ. На каком направлении это произошло — неизвестно.

К слову, 21 ноября бойцам СБУ также удалось уничтожить российскую реактивную систему залпового огня "Град". Именно с нее противник регулярно наносил удары по Херсонской области, но теперь боевой потенциал ВС РФ стал еще меньше.

Отмечается, что в момент атаки рядом находились российские оккупанты, однако после начала обстрела они выбежали из военной техники и убежали в направлении леса.

Напомним, 17 ноября СБУ показала, как бойцы ЦСО "А" уничтожают оккупантов ударными дронами. В спецслужбе заверили, что такие эффективные операции служат очередными примерами того, что бойцов ВС РФ в Украине ждет гибель.