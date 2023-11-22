"Не нужно рисковать": Воздушные силы продолжат объявлять тревогу при взлетах МиГ

По словам спикера командования Воздушных сил украинской армии Юрия Игната, объявление опасности продолжится в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных беспилотных летательных аппаратов и РСЗО.

Время действия режима тревоги в Украине при взлете МиГ-31, которые способны нести гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", изменено не будет. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в интервью "Украинскому радио".

"Воздушные силы не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31. Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда — что без ракеты, а иногда такой информации нет", — сказал он.

Игнат подчеркнул, что здесь не нужно рисковать.

Он отметил, что неизменным останется то, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных беспилотных летательных аппаратов и РСЗО.

"Не изменится схема оповещения населения", — резюмировал спикер.

Длительные сигналы воздушной тревоги

В Украине все чаще раздаются длительные сигналы воздушной тревоги, вызванные длительными полетами российских самолетов МиГ-31К. Это негативно сказывается на экономике Украины. По мнению военного аналитика Александра Коваленко, Украина не имеет возможности уничтожать вражеские истребители, поэтому необходимо пересмотреть реакцию общества на их взлет. "МиГ-31к — это всего лишь одна ракета "Кинжал", которую могут запускать по территории Украины. Одна ракета на всю территорию Украины. То есть, вся страна должна находиться в режиме экономической паузы из-за одной ракеты", — сказал он.

Отметим, 15 ноября президент Зеленский поручил командованию найти решение, чтобы взлеты МиГ-31, носителя "Кинжалов", не вредили украинской экономике. При этом Юрий Игнат пояснил, что тревоги стали длиннее, поскольку россияне начали дозаправлять истребители в воздухе.