"Много фейков": начальник ГВА рассказал, что на самом деле происходит возле Авдеевки

По словам Виталия Барабаша, активные боевые действия на Донбассе не утихают и штурмы противника могут продолжаться круглосуточно. Украинские военные продолжают держать оборону.

Российские оккупанты продолжают активные действия в районе Авдеевки в Донецкой области и делается это с целью взять город под свой контроль. При этом, никаких прорывов с их стороны не фиксируется. Об этом заявил начальник городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в эфире "Еспресо.TV" 22 ноября.

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении очень сложная и активные бои продолжается. Противник пытается давить сразу с нескольких направлений, а по флангам штурмует пехотой. Украинские военные тем временем продолжают держать оборону и не дают шансов ВС РФ.

"Захватчики несколько дней подряд используют технику на промке. С Донецкого направления враг также пытается проводить штурмовые действия. Украинские защитники отражают все атаки, которые продолжаются круглосуточно", — заявил Виталий Барабаш.

Отдельно было отмечено, что хоть ВС РФ и бросили на это направление колоссальное количество сил, но линия обороны продолжает выполнять свою работу. У противника нет никаких прорывов возле Авдеевки, поэтому в ближайшее время у них нет шансов взять город под свой контроль.

"Россияне разгоняют много фейков, что они уже зашли на коксохим, и контролируют какую-то часть. На самом деле противник активно пытается проводить атаки и штурмовать в том направлении, но коксохим полностью под контролем ВСУ", — подытожил Виталий Барабаш.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что ВС РФ резко увеличили число штурмов под Авдеевкой. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, после временного затишья противник вновь принялся сбрасывать управляемые авиабомбы с Су-35. Зафиксированы 29 авиаударов, а днем ранее их не было вовсе.