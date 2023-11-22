"Нет времени на иллюзии": дипломат убежден в начале Третьей мировой войны (видео)

По словам Руслана Осипенко, мир постепенно втягивается в глобальное противостояние и Запад должен быть готов к этому. В Москве уже была запущена на всю мощность военная промышленность.

Процесс начала глобальной войны уже был запущен и Россия готова атаковать не только Украину, но и другие страны. Об этом заявил дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Мы — Украина" 22 ноября.

По его словам, речь уже идет о третьей, или даже четвертой мировой войне, если учитывать Холодную войну как глобальное мировое противостояние.

"Она уже идет. Есть лагеря, биполярный мир, запущены военные экономики. Постепенно мир втягивается в большую войну и нет времени на иллюзии", — заявил Руслан Осипенко.

Отдельно он отметил, что наши партнеры, Соединенные Штаты Америки, Европа и сама Украина должны начать подготовку к более большой войне, ведь в будущем иной сценарий может привести к глобальным последствиям.

Тем временем Москва, как считает дипломат, уже давно начала готовиться.

"Россия вы думаете запускает свою всю военную промышленность для того, чтобы преодолеть одну Украину? Они собираются воевать с НАТО", — подытожил Руслан Осипенко.

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К слову, в конце октября о своем страхе перед Третьей мировой войной рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, война уже начала распространяться по Ближнему Востоке, позже может перейти в страны Азии, а далее еще где-то. Это и есть причина, по которой нужно остановить российскую агрессию сейчас.

"Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны, да и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет замять дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только откладываем ее детонацию", — заявил глава государства.

28 октября Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется". По его мнению, все должны быть готовы к глобальному противостоянию и конфликт на Ближнем Востоке только начало.