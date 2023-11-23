Возврата нет: глава Службы внешней разведки Украины описал планы Путина по войне

Александр Литвиненко считает, что Кремль поставил перед собой 4 задачи, чтобы вернуть якобы "исторические русские земли" и восстановить "Империю". Это касается не только Украины, но и других стран.

Президент РФ Владимир Путин считает, что РФ прошла точку невозврата в отношениях с Западом. Кремль может либо триумфально победить Украину, либо сокрушительно проиграть. Об этом в статье для "Интерфакс-Украина" написал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

По его словам, президент РФ считает, что вернуть Украину и другие якобы "исторические русские земли" можно лишь в рамках глобального перераспределения мира, на что уйдет от 10 до 15 лет. Этот процесс будет сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности. Возможно, даже с применением ядерного оружия.

"Причем война против Украины воспринимается Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, что фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом", — написал Литвиненко.

Россия пытается решить 4 глобальные задачи

Также в статье говорится, что Кремль поставил перед собой 4 задачи:

1-я задача состоит в том, чтобы обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население и экономику, увеличить производство вооружения и техники. В 2026 году объемы военного производства в РФ должны поддерживать масштабные боевые действия высокой интенсивности, а в 2028 году должны восстановиться на момент начала полномасштабного вторжения в Украину.

2-я задача, которая стоит перед Кремлем, — это формирование альтернативы Западу. Речь идет о коалиции стран "большинства". Это формат "Глобального Юга+", который будет продвигать альтернативные политические, экономические ценностные модели. Для этого Кремль хочет сломить волю Запада, чтобы показать, что он лишь еще один регион. Для этого будет использоваться ядерный шантаж, усиление военного потенциала. Для Путина борьба с Западом имеет ценностный характер.

3-я задача – подготовится к агрессии против других стран. Кремль считает своим приоритетом Молдову, страны Балтии, а также все государства, которые ранее были западными регионами СССР. В качестве повода выбрано нарушение прав русскоязычных. РФ отправляет в интересующие ее государства дипломатов-шпионов, чтобы затем создавать там бизнесы и прочее. Кремль готовит подрывную инфраструктуру.

4-я задача России – раздуть конфликты на Ближнем Востоке, в Африке, а также на Балканах. Так, в РФ уже формируют "экспедиционный корпус", который состоит из остатков ЧВК "Вагнер", а также агентов ФСБ и других спецслужб. Москва уже имеет подход, когда действия ее наемников координируются с агентурой в местных властях. Россияне стремятся воспользоваться ослаблением позиций Запада в Африке.

Планы Путина на войну против Украины

Литвиненко пишет, что цели Кремля относительно войны против Украины не изменились. Так, РФ хочет получить столько территории, сколько возможно. Для россиян здесь идет речь о возвращении "исконно русских" земель.

"Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что кремль готов вести войну столько, сколько нужно", — написал глава Службы внешней разведки Украины.

Он также отметил, что Москва считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действие в Украине еще долго. В то же время, Кремль уверен, что внутренний ресурсы Украины якобы уже приближаются к концу.

В статье говорится, что Россия считает, что ключ к победе – это внутренняя дестабилизация в Украине. Для этого также выделены 3 задачи. Среди них:

Давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и важных для информационного пространства объектов.

Уничтожение критической инфраструктуры снижения качества жизни украинцев.

Подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных ("только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("только они достойны руководить Украиной").

Кремль считает, как пишет Литвиненко, что в Украине должна сформироваться критическая масса недовольных людей, которые будут активно выражать недовольство действующей властью. Москва считает, что кто бы не пришел после теперешнего руководства страны, он не сможет овладеть ситуацией и тогда в Украине начнется хаос.

Тогда, как говорится в материале, Запад приостановит помощи и даже выйдет к РФ с предложением срочно провести переговоры.

"Так или примерно так, думают и планируют в Кремле. Знающий – это вооруженный. Украина сражается за свою свободу и свободу всех наций мира. Свободные люди победят рабов", — написал глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, что военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, для чего Путину нужен восток Украины. По его словам, президент России отдал оккупантам приказ захватить два украинских региона и это план минимум. Сейчас Кремль хочет добиться позитива накануне выборов.