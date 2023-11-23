Удар по морпехам ВС РФ: военный показал, как выглядит локация россиян после атаки ВСУ (видео)

ВСУ ударили по концертному залу, в котором собрали для праздничного награждения российских оккупантов. По словам командира Роберта Бровди, там погибли 25 бойцов.

Полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан опубликовал видео пораженного концертного зала, в котором происходило праздничное награждение 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Об этом известно из его соцсетей.

"Место концерта Кобзона", — подписал кадры военнослужащий.

На видео видно, что ранее крытая сцена превратилась в такую, где можно проводить выступления под открытым небом.

Удар-возмездие по ВС РФ: что известно

21 ноября командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБр ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что защитники отомстили врагу за ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

По его словам, российских оккупантов собрали на праздничное награждение ко Дню ракетных войск и артиллерии в России. ВСУ дождались, когда вражеские бойцы соберутся в замаскированном месте, и нанесли удар.

"Мадьяр" информировал, что в результате "возмездия" защитников 25 российских армейцев погибли, еще более сотни получили ранения.

Российские источники подтвердили информацию об ударе. Сообщалось, что награждение происходило в селе Кумачово в Донецкой области.

Впоследствии в сети опубликовали первые кадры после прилета по дому культуры в Кумачово. Отмечалось, что в момент удара на сцене выступала актриса из Москвы Полина Меньших, и она погибла в результате атаки.

Напомним, ночью на 23 ноября в Подмосковье прогремел взрыв и загорелась электростанция. После этого в нескольких населенных пунктах полностью исчез свет.

Заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, Силы обороны "не только отбились, но и продолжают держать инициативу на переднем крае".