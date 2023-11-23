Сожгли венки и порезали флаги: в России разгромили могилы участников войны (фото)

По словам источников, больше всего от рук вандалов пострадала могила 32-летнего Олега Марченко — заведующего отделением реанимации местной больницы, который уехал на территорию Украины как военный медик.

В Челябинской области неизвестные разгромили могилы оккупантов, которые участвовали в полномасштабной войне против Украины. Они порезали 25 флагов России и ЧВК. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам источников, все произошло в ночь на 22 ноября на кладбище города Миасса. Больше всего от рук вандалов пострадала могила 32-летнего Олега Марченко — заведующего отделением реанимации местной больницы, который уехал на территорию Украины как военный медик.

Олег Марченко, военный медик РФ

По данным Telegram-канала, российский врач погиб 4 ноября от атаки беспилотника и был похоронен 17 ноября.

"На его могиле неизвестные сожгли все венки. Еще на 24 захоронениях были порезаны флаги России и ЧВК", — говорится в сообщении.

В России разгромили могилы участников войны с Украиной

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Преступников разыскивают.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что на кладбище ЧВК "Вагнер" в селе Николаевка Самарской области сносят могилы наемников. По данным источника, кресты и венки собрали в одном месте, а сами могилы сравняли с землей.

Также пресс-служба столичной полиции 25 августа сообщила, что в Киеве задержали двух девушек за то, что они выбрали не совсем уместный способ, чтобы почтить память погибших украинских защитников. Теперь "нарушительниц" общественных условностей могут осудить на пять лет тюремного заключения.