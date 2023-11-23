"Законная цель": пропагандист РФ Максудов умер после удара украинского БПЛА (фото)

Как отметил российский телеведущий Владимир Соловьев, Борис Максудов работал в зоне так называемой "СВО" с первых дней. Он неоднократно был в Донецке, где фиксировал "военные преступления киевского режима".

Раненый после удара беспилотником корреспондент "Россия 24" Борис Максудов умер утром 23 ноября по дороге в Джанкой. Об этом сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире с представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

"Пришла трагическая новость. Умер наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов умер от полученных ранений", — заявил Соловьев.

По словам пропагандиста, журналист накануне получил тяжелые ранения под Мирным Запорожской области.

"Я знаю сколько вы сделали, чтобы худший сценарий не был реализован. Но вы тоже понимаете и все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет, как считают в Киеве, являются законной целью для уничтожения", — добавляет Захарова.

Как отметил Соловьев, Борис Максудов работал в зоне так называемой "СВО" с первых дней. Он неоднократно был в Донецке, где фиксировал "военные преступления киевского режима".

Удар по российским журналистам: детали

По информации пресс-службы Следственного комитета России, 22 ноября якобы Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В ведомстве отмечали, что Максудову была оказана медицинская помощь и "жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожало".

Как отметили в Минобороны РФ, во время атаки дрона журналисты готовили "материал об обстреле в Запорожской области". Также во время удара беспилотника в группе журналистов находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Что о смерти Максудова говорит "глава" Крыма

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале, что с глубокой печалью воспринял известие о гибели Максудова.

"Это самая тяжелая потеря. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой", — говорится в сообщении.

Сообщение Аксенова о смерти Максудова

Что известно о российском корреспонденте Борисе Максудове

На сайте Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) сообщается о том, что Максудов окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета (СГУ) по специальности "Русская и зарубежная литература".

"Избрал сферой деятельности журналистику, пошел по стопам матери и деда", — добавили в ВГТРК.

Борис Максудов

Сначала он начал работать в печатном издании, но "вскоре понял, что газетчик — не его призвание, и переквалифицировался в телерепортера".

Его карьера на телевидении стартовала в государственной телерадиокомпании "Сочи", где он работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год.

Максудов четыре года проработал собкором "Нового Телевидения Кубани": в Сочи (2007 по 2009), позже в Краснодаре (2009–2011) и еще 2 года — на той же должности на "9 канале". В 2013–2018 годах журналист руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала "ТВ Центр".

Напомним, 22 ноября руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о ракетном ударе в одном из районов Запорожья, который произошел примерно в 20:43. По словам исполняющего обязанности городского головы Запорожья Анатолия Куртева, от падения Х-22 пострадал частный сектор.