Назвал "шм*рой": Соловьев уволил искусствоведа Сатановского за критику Захаровой

После скандала Соловьев быстренько записал видео с извинениями и заявил, что после такого больше не может продолжать "профессиональное общение" с Евгением Сатановским.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев уволил с должности ведущего "Соловьев Live" Евгения Захарова, который в прямом эфире назвал спикера российского МИДа Марию Захарову "шм*рой" и алкоголичкой. Сатановский не обиделся и назвал решение своего босса "разумным". Об увольнении подчиненного пропагандист Соловьев сообщил в своем телеграм-канале.

После скандала со своим сотрудником Соловьев быстренько записал видео с извинениями и назвал "несправедливым" то, как Сатановский высказался о "уважаемых дипломатах". Он заявил, что после такого больше не может продолжать "профессиональное общение" с Сатановским и уволил его с работы.

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение о его увольнении с нашего канала", — сказал он.

Российские СМИ пишут, что сам Сатановский на босса не обиделся и назвал его решение "единственно возможным".

"Владимир Рудольфович принял разумное и единственно возможное для руководителя решение. Я со своей стороны такой, как есть, другим не был и не буду", — сказал Сатановский.

Назвал Марию Захарову "пьяной шм*рой"

17 октября на YouTube-канале журналиста Александра Вальдмана вышло интервью Евгения Сатановского, в котором он задел пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову и заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова. Он заявил, что Богданов сильно спился "как не в себе".

"А вот Маша Захарова, которая евреев не очень-то и любит, а Израиль вообще терпеть не может. Особенно она это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шм*ра, которая у нас тем не менее спикер МИДа", — сказал тогда Сатановский.

Евгений Сатановский: что известно

Сатановский — востоковед и экономист, экс-президент Российского еврейского конгресса. На канале "Соловьев Live" он вел передачу "Армагеддонович".

7 января 2023 года Сатановского внесли в санкционный список Украины. 17 марта 2023 года он попал в санкционный список Латвии. В последнее время он стал постоянным гостем политических телевизионных ток-шоу.

В свое время политический аналитик Евгений Сатановский, комментируя обыск у украинского пророссийского политолога Михаила Погребинского заявил, что тот стал мишенью киевских властей как "независимый и не подконтрольный им политолог".

"Российские общественные деятели в ситуации такого рода ничего сделать не могут, и сделать здесь что-то может только российская армия, если она наконец захватит Украину, включая Киев", — считает российский аналитик.

Напомним, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещает "жесткий ответ" и "возмездие" за добивание Крымского моста.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала Молдову "придатком киевского режима". В Молдове же заявили, что продолжат оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций.