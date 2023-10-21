Назвав "шм*рою": Соловйов звільнив мистецтвознавця Сатановського за критику Захарової

Після скандалу Соловйов швиденько записав відео з вибаченнями і заявив, що після такого більше не може продовжувати професійне спілкування з Євгеном Сатановським.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов звільнив з посади ведучого "Соловйов Live" Євгена Захарова, який в прямому ефірі назвав речницю російського МЗС Марію Захарову "шмарою" і алкоголічкою. Сатановський не образився і назвав рішення свого боса "розумним". Про звільнення підлеглого пропагандист Соловйов повідомив у своєму телеграм-каналі.

Після скандалу зі своїм працівником Соловйов швиденько записав відео з вибаченнями і назвав "несправедливим" те, як Сатановський висловився про "поважних дипломатів". Він заявив, що після такого більше не може продовжувати "професійне спілкування" з Сатановським і звільнив його з роботи.

Я не бачу можливості продовжувати професійне спілкування з Євгеном Яновичем і ухвалив рішення про його звільнення з нашого каналу", — сказав він.

Російські ЗМІ пишуть, що сам Сатановський на боса не образився і назвав його рішення "єдино можливим".

"Володимир Рудольфович ухвалив розумне та єдино можливе для керівника рішення. Я зі свого боку такий, як є, іншим не був і не буду", — сказав Сатановський.

Назвав Марію Захарову "п'яною шм*рою"

17 жовтня на YouTube-каналі журналіста Олександра Вальдмана вийшло інтерв'ю Євгена Сатановського, у якому він зачепив речницю МЗС РФ Марію Захарову та заступника міністра закордонних справ Михайла Богданова. Він заявив, що Богданов сильно спився "як не в собі".

"А от Маша Захарова, яка євреїв не дуже й любить, а Ізраїль взагалі терпіти не може. Особливо вона це і не приховує. Ще одна шм*ра, яка сильно випиває, яка у нас тим не менш спікер МЗС", — сказав тоді Сатановський.

Євген Сатановський: що відомо

Сатановський — сходознавець та економіст, експрезидент Російського єврейського конгресу. На каналі "Соловйов Live" він вів передачу "Армагеддонович".

7 січня 2023 року Сатановського внесли до санкційного списку України. 17 березня 2023 року він потрапив до списку санкцій Латвії. Останнім часом він став постійним гостем політичних телевізійних ток-шоу.

Нагадаємо, що прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обіцяє "жорстку відповідь" і "відплату" за добивання Кримського мосту.

Раніше повідомлялося, що Захарова назвала Молдову "придатком київського режиму". У Молдові ж заявили, що продовжать надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій.