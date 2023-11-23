Атаки продолжаются: в РФ подтвердили присутствие ВСУ на левом берегу Днепра, — ISW (карты)

По данным аналитиков, некоторая активность Сил обороны наблюдается возле Поймы и Алешек. Но ВС РФ сузили украинский плацдарм в районе Крынок в последние дни.

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье в Херсонской области и, по некоторым данным, вели атаки в этом районе 22 ноября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 22 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы удерживают позиции на левобережье Херсонской области.

Российские "военкоры" признают, что украинское присутствие в Крынках (30 км от Херсона и 2 км от Днепра) длится на протяжении определенного времени.

Карта "DeepState" | Крынки Херсонской области на карте

Согласно российским же источникам, Силы обороны Украины также удерживают позиции и ведут атаки в районе поселка Пойма (12 км к востоку от Херсона, 4 км от Днепра), Песчановки (13 км от Херсона, 3 км Днепра), Подстепного (17 км от Херсона, 4 км от Днепра) и Антоновского моста.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что некоторая активность также наблюдается к западу от Алешек (7 км от Херсона, 4 км Днепра).

В свою очередь, российские войска 22 ноября продолжали наступление на левобережье Херсонской области, но без подтвержденных успехов. По утверждениям российского "военкора", ВС РФ наступают на Крынки с востока.

По словам Машовца, оккупационной группировке за последние несколько дней удалось сузить украинский плацдарм возле Крынок.

Карта ISW | Левый берег Днепра Херсонская область

Части российского 328-го полка ВДВ (104-я дивизия) атакуют Крынки со стороны Корсунки (45 км от Херсона, 1 км от Днепра), уточнил он, добавив, что российские войска беспрерывно атакуют вдоль прибрежной дороги Алешки-Новая Каховка (53 км к северо-востоку от Херсона).

Напомним, что ВС РФ продвинулись под Купянском, проводят перегруппировку и готовятся усилить штурмы.

Также сообщалось, что РФ получает от Ирана управляемые авиабомбы. Тегеран производит несколько видов корректируемых авиационных бомб: Ghaem, Yasin (дальнего действия), Sadid и Balaban, которые, по данным российских источников, совместимы с Су-25.