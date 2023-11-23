"Видит" даже за линией горизонта: TEKEVER представила сверхчувствительный дрон-разведчик

Новая система предоставляет широкие возможности для обнаружения объектов на суше и в море, в том числе военной разведке.

Португальская компания TEKEVER, которая специализируется на беспилотных технологиях, и британский разработчик радиочастотных приемников для мониторинга и геолокации CRFS разработали полутактический беспилотник AR5 со сверхчувствительными датчиками для разведки. Об этом сообщает сайт Defense Procurment.

TEKEVER AR5 быстро развертывается и может взлетать с коротких грунтовых взлетно-посадочных полос. Он поднимает вес до 50 кг и способен провести в полете до 20 часов с крейсерской скоростью 100 км/ч. Благодаря встроенному приемнику RFeye с полосой пропускания 100 МГц и частотным диапазоном до 40 ГГц беспилотник определяет наземные цели за линией горизонта, что значительно расширяет возможности разведки и наблюдения.

Сообщается, что за счет интеграции с радиочастотными датчиками, оптимального размера конструкции у этого БПЛА беспрецедентные возможности мониторинга, захвата сигнала и геолокации. Большая высота, куда поднимается БПЛА, увеличивает радиус сбора сигнала — отсюда беспрецедентная дальность действия, что особенно необходимо в зонах активных боевых столкновений.

Партнерство между TEKEVER и CRFS предоставляет конечным пользователям широкий охват территорий на суше или море со многими дополнительными функциями — будь то поиск и спасение терпящих бедствие, пограничный мониторинг или военная разведка. По словам гендиректора CRFS Пио Шияновича, у этого TEKEVER AR5 есть множество передатчиков, которые могли бы создавать помехи для работы модуля RFeye, однако их удалось устранить благодаря удачному расположению антенны и технологии радиочастотной фильтрации.

Напомним, что Испания разрабатывает свою лазерную пушку против дронов стоимостью 11 млн евро. Названы сроки проекта.

Также сообщалось, что после атаки дрона ВСУ на воинскую часть в Ростовской области пришлось выставлять оцепление.