Беспилотник AR5 оснастили передовой радиолокационной системой: что это даст

Система GAMASAR даст дрону возможность обнаруживать цели на расстоянии 40 км и при любых погодных условиях.

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Компания Tekever интегрировала в беспилотный летательный аппарат AR5 радарное устройство с синтезированной апертурой GAMASAR собственной разработки. Об этом пишет издание Shephard.

Систему SAR (Synthetic Aperture Radar) назвали в честь португальского исследователя Васко да Гама. Отсюда и название — GAMASAR. Благодаря новому радару, дрон теперь обладает лучшими эксплуатационными характеристиками и возможностью обнаружения целей при любых погодных условиях, днем и ночью. Дальность обнаружения составит до 40 км.

БПЛА имеет максимальный взлетный вес менее 200 кг, может находиться в полете 12 часов. Он прост в эксплуатации и обслуживании.

[ + – ] Дрон AR-5 получил новый радар Фото: Tekever

Помимо беспилотных летательных аппаратов AR3 и AR5, компания Tekever также разрабатывает GAMASAR для поддержки микроспутниковых группировок.

Согласно данным Shephard Defence Insight, модель AR5 — это беспилотный летательный аппарат средней продолжительности полета, предназначенный для выполнения задач по поиску и спасению, наблюдению и морскому патрулированию.

Отмечается, что этот дрон используется в невоенных целях Министерством внутренних дел Великобритании и Европейским агентством морской безопасности.

Напомним, ранее Фокус писал, что украинский дрон-бомбардировщик Skynetua прошел ударные испытания. Беспилотник поднял в небо и сбросил на цель макет боеприпаса максимальной массы. Разработчик ожидает, что он сможет летать на 50 км и сбрасывать бомбы весом до 3 кг.

Также сообщалось, что дрон Teal 2 оснащен лучшей в мире камерой ночного видения. Глава компании-разработчика намерен убедить страны-участницы НАТО передать эти БПЛА защитникам Украины.