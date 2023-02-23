Дрон Teal 2 оснащен лучшей в мире камерой ночного видения: чем он поможет ВСУ

Глава компании-разработчика намерен убедить страны-участницы НАТО передать эти БПЛА защитникам Украины.

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Американская компания Red Cat Holdings убеждает страны НАТО передать Украине военные беспилотники. Об этом пишет портал Drone Life.

По данным СМИ, на этой неделе делегация во главе с генеральным директором Джеффом Томпсоном посетит несколько стран-участников НАТО с целью обсудить поставку украинской армии военных дронов. В частности, она предложит передать дроны Teal 2, разработанные Teal Drones, дочерней компанией Red Cat. Официальный релиз Teal 2 запланирован на второй квартал 2023 года, но разработчики уже предлагают его первым клиентам.

Как пишет The Wall Street Journal, украинским военным не хватает дронов для обнаружения целей и наведения артиллерии в ночное время, когда россияне пытаются прорвать их оборону. Red Cat Holdings считает, что Teal 2 очень поможет украинцам, поскольку оснащен прибором ночного видения.

"В Украине большинство военных операций происходит ночью, и Teal 2 дает военным именно то решение, которое им нужно. Teal 2 — это первый дрон, в который интегрирована лучшая в мире новая камера ночного видения — тепловизионная технология следующего поколения от Teledyne FLIR", — утверждает Томпсон.

Кроме того, разработчики сотрудничают с такими крупными компаниями как Tomahawk Robotics, Reveal Technology и Immervision, предоставляющими свои технологии для оснащения беспилотника. Они позволяют обнаруживать объекты, составлять 3D-карты и даже управлять несколькими летательными аппаратами.

[ + – ] Дрон Teal 2 в действии

Red Cat уже поставила 54 Teal 2 Таможенно-пограничной службе США, которая использует беспилотники для ведения разведки и наблюдения. Кроме того, холдинг изготовил для одной из стран НАТО 15 единиц дронов типа Golden Eagle, которые предназначены для передачи украинской армии.

"Red Cat хочет сделать все возможное, чтобы предоставить ВСУ самые лучшие и новейшие американские технологии, которые позволят им доминировать в темное время суток, и именно поэтому на этой неделе я встречаюсь с европейскими военными, принимающими решения", — сказал Томпсон.

Ранее представили лучшие украинские дроны, которые ВСУ использует на войне с оккупантами. За последний год в Украине появилось много команд, разрабатывающих беспилотники для нужд военных.