Дрон Teal 2 оснащений кращою у світі камерою нічного бачення: чим він допоможе ЗСУ

Глава компанії-розробника має намір переконати країни-учасниці НАТО передати ці БПЛА захисникам України.

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Американська компанія Red Cat Holdings запевняє країни НАТО передати Україні військові безпілотники. Про це пише портал Drone Life.

За даними ЗМІ, цього тижня делегація на чолі з генеральним директором Джеффом Томпсоном відвідає кілька країн-учасниць НАТО з метою обговорення постачання української армії військових дронів. Зокрема, вона запропонує передати дрони Teal 2, розроблені Teal Drones, дочірньою компанією Red Cat. Офіційний реліз Teal 2 запланований на другий квартал 2023, але розробники вже пропонують його першим клієнтам.

Як пише The Wall Street Journal, українським військовим не вистачає дронів для виявлення цілей та наведення артилерії у нічний час, коли росіяни намагаються прорвати їхню оборону. Red Cat Holdings вважає, що Teal 2 дуже допоможе українцям, оскільки має прилад нічного бачення.

"В Україні більшість військових операцій відбувається вночі, і Teal 2 дає військовим саме те рішення, яке їм потрібне. Teal 2 — це перший дрон, в який інтегрована найкраща у світі нова камера нічного бачення — тепловізійна технологія наступного покоління від Teledyne FLIR", — стверджує Томпсон.

Крім того, розробники співпрацюють з такими великими компаніями, як Tomahawk Robotics, Reveal Technology та Immervision, що надають свої технології для оснащення безпілотника. Вони дозволяють виявляти об'єкти, складати 3D-карти і навіть керувати кількома літальними апаратами.

[ + – ] Дрон Teal 2 у дії

Red Cat вже поставила 54 Teal 2 Митно-прикордонну службу США, яка використовує безпілотники для ведення розвідки та спостереження. Крім того, холдинг виготовив для однієї з країн НАТО 15 одиниць дронів типу Golden Eagle, призначених для передачі української армії.

"Red Cat хоче зробити все можливе, щоб надати ЗСУ найкращі та новітні американські технології, які дозволять їм домінувати у темний час доби, і саме тому цього тижня я зустрічаюся з європейськими військовими, які приймають рішення", — сказав Томпсон.

Раніше представили найкращі українські дрони, які ЗСУ використовує на війні з окупантами. За останній рік в Україні з'явилося багато команд, які розробляють безпілотники для військових потреб.