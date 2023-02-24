Безпілотник AR5 оснастили передовою системою радіолокації: що це дасть

Система GAMASAR дасть дрону можливість виявляти цілі на відстані 40 км та за будь-яких погодних умов.

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Компанія Tekever інтегрувала в безпілотний літальний апарат AR5 радарний пристрій із синтезованою апертурою GAMASAR власної розробки. Про це пише видання Shephard.

Систему SAR (Synthetic Aperture Radar) назвали на честь португальського дослідника Васко да Гама. Звідси і назва – GAMASAR. Завдяки новому радару, дрон тепер володіє кращими експлуатаційними характеристиками та можливістю виявлення цілей за будь-яких погодних умов, вдень та вночі. Дальність виявлення становитиме до 40 км.

БПЛА має максимальну злітну вагу менше 200 кг, може перебувати в польоті 12 годин. Він простий в експлуатації та обслуговуванні.

[ + – ] Дрон AR-5 отримав новий радар Фото: Tekever

Крім безпілотних літальних апаратів AR3 та AR5, компанія Tekever також розробляє GAMASAR для підтримки мікросупутникових угруповань.

Згідно з даними Shephard Defence Insight, модель AR5 — це безпілотний літальний апарат середньої тривалості польоту, призначений для виконання завдань з пошуку та порятунку, спостереження та морського патрулювання.

Зазначається, що цей дрон використовується з невійськовою метою Міністерством внутрішніх справ Великобританії та Європейським агентством морської безпеки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що український дрон-бомбардувальник Skynetua пройшов ударні випробування. Безпілотник підняв у небо та скинув на мету макет боєприпасу максимальної маси. Розробник очікує, що він зможе літати на 50 км та скидати бомби вагою до 3 кг.

Також повідомлялося, що дрон Teal 2 оснащений найкращою у світі камерою нічного бачення. Голова компанії-розробника має намір переконати країни-учасниці НАТО передати ці БПЛА захисникам України.