Сахалинский каннибал на свободе: Путин помиловал убийцу за участие в войне в Украине, — росСМИ

По информации журналистов, убийца Денис Горин получил свободу на 11 лет раньше срока из-за участия в боевых действиях.

Житель Сахалинской области Денис Горин, осужденный за убийство четырех человек и каннибализм, получил свободу, отсидев в колонии только половину своего 22-летнего срока. Так людоеда отблагодарило государства-агрессор за новые убийства на войне против Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Сахалин против войны".

Эту информацию подтвердило издание "Сибирь. Реалии", ссылаясь на комментарий соседа Горина, с которым удалось связаться журналистам. По словам источника, Горин сейчас находится в госпитале Южно-Сахалинска, где лечится после получения ранения средней тяжести.

В прошлом месяце на странице Горина в социальной сети "Одноклассники" появилась фотография в военной форме с Z-символикой на рукаве и георгиевской лентой.

Фото: Скриншот из Telegram

Как выяснили журналисты, активность на странице Горина велась с перерывами между его "отсидками". С сентября 2017 года, когда в суд поступило дело об убийстве и каннибализме, и до октября 2023 года, публикаций на странице не было.

Что известно о сахалинском людоеде

Известно, что 44-летний Денис Горин, житель города Анива Сахалинской области, убил по меньшей мере четырех человек. Первый срок он получил в 2003 году за "убийство и глумление над телом". Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, но Горин вышел на свободу в 2010 году, на три года раньше срока – "за примерное поведение".

В том же году он зарезал брата человека, вместе с которым сидел в следственном изоляторе. После убийства Горин срезал мясо с рук и ног жертвы, и впоследствии съел его.

В 2011 и 2012 году Горин вместе со своим братом убил еще двух человек. В 2018 году суд убийца был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, ранее росСМИ сообщали, що Путин помиловал людоеда-сатаниста, убившего нескольких подростков. Осужденный должен был отсидеть 20 лет, но в колонии его завербовали на войну против Украины в "Шторм Z". Полгода он пробыл на передовой, где получил ранения и инвалидность.

Ранее Фокус писал, что Путин помиловал "вагнеровца", убившего 23-летнюю возлюбленную. По информации родителей девушки, теперь Владислав Канюс увеличивает количество своих жертв в Украине с оружием в руках. Они пытались оспорить решение российского президента, однако адвокаты отказывались браться за дело.