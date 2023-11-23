На востоке Украины ВС РФ используют по 40-50 дронов разных типов за сутки, — ВСУ (видео)

По словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, оккупанты применяют FPV и "Ланцеты". Однако нельзя сказать, что ВС РФ имеют преимущество в этой сфере над Силами обороны Украины.

В районе Бахмута враг применил 42 дрона-камикадзе по украинским позициям за сутки и 18 беспилотников — на Лимано-Купянском направлении. Об этом 23 ноября рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Единые новости".

"Вокруг Бахмута количество дронов-камикадзе было достаточно большим — 42 были применены по украинским защитникам в районе Бахмута, артиллерия не умолкала целые сутки. 486 обстрелов. Это все происходило в районе Клищеевки и Андреевки", — сообщил Владимир Фитьо.

В частности, оккупанты применяют FPV и "Ланцеты". В то же время, по его словам, нельзя сказать, что враг имеет преимущество в этой сфере над Силами обороны Украины.

Наши Силы обороны уничтожили 164 российских оккупантов и 17 единиц военной техники, включая один танк.

"Видим, что ситуация на Бахмутском направлении остается достаточно напряженной, но контролируемой", — отметил спикер.

На Лиманско-Купянском направлении за сутки ВС РФ выпустили 18 дронов-камикадзе. Также на Купянском направлении противник нанес 10 авиаударов.

По информации спикера, противник пытался вытеснить наши подразделения в районе Клещеевки, но стратегических успехов не имел. Россияне перегруппировали большое количество человеческого ресурса, также технику не жалеют.

"Враг совершил 602 обстрела. Это достаточно большое количество", — подчеркнул Фитьо.

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Кроме того, 23 ноября сообщалось, что оборона ВСУ в Авдеевке не позволяет врагу достичь своих целей. Однако Силы обороны сдерживают противника на этом направлении.