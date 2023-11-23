Корабль-невидимка: Китай приступил к созданию фрегата с совершенно новой конфигурацией

Эксперты отмечают, что создаваемый корабль имеет ярко выраженные стелс-характеристики. Он может занять место между существующими корветами Type 056 и фрегатами Type 054А, которые были выпущены в большом количестве для сил НОАК.

В китайских социальных сетях 22 ноября впервые появились изображения нового боевого корабля, который создается на верфи "Ляонань" в районе города Далянь вблизи военно-морской базы ВМС КНР. Это легкий фрегат с поразительным дизайном и совершенно новой конфигурацией, предположительно, станет кораблем-невидимкой для морских сил Китая. О том, что известно на сегодняшний день о китайском необычном фрегате рассказали в Naval News.

Обозреватели пишут, что корабль был замечен еще в августе этого года военным аналитиком Томом Шугартом, который опубликовал на платформе "Х" (Twitter) спутниковые снимки. На новых же распространенных снимках корабль виден после спуска на воду, в сером цвете военно-морского флота НОАК.

"Кадры позволяют сделать некоторые основные выводы о размерах и характеристиках нового корвета, хотя многие детали пока остаются неустановленными, в том числе и предполагаемое назначение или роль этого корабля", — отметили в Naval News.

Что известно о фрегате

Авторы материала полагают, что водоизмещение корпуса нового боевого корабля может составить от 2000 до 3000 т при предполагаемой длине в 100 м. Шугарт же определил длину корпуса в сухом доке — 97 м, а ширину — 14 м, что больше, чем у корабля Type 056(A).

Новый корабль имеет более высокую надстройку, а мостик с заметно большими окнами расположен выше, чем на соседнем на фото фрегате Type 054A.

Заметной особенностью является новый тип угловатой башенной конструкции с 57-мм пушкой Bofors Mk 3, какие ставят на шведские корветы класса Visby, отметили эксперты, но технические подробности и калибр орудия еще не подтверждены. За главным орудием и перед мостиком также расположена приподнятая конструкция, в которой, вероятно, размещается до 18 ячеек для ракет вертикального пуска.

Над мостиком расположена громоздкая мачта, на которой, возможно, установлен радар типа AESA. В кормовой части находится пусковая установка HQ-10, а также ангар для вертолетов размера не менее Z-9 и более крупных беспилотников, что станет одним из заметных преимуществ нового стелс-корабля по сравнению с Type 056.

В целом размеры нового корабля позволяют экспертам предположить, что он может занять место между существующими корветами Type 056 и фрегатами Type 054А, которые были выпущены в большом количестве для службы в составе НОАК.

"Учитывая ярко выраженные стелс-характеристики и общее сходство с Visby или российским патрульным боевым кораблем проекта 22160, роль, ориентированная на ведение прибрежных боевых действий, представляется вполне вероятной", — приходят к выводу обозреватели.

Между тем в материале подчеркнуто, что предполагаемое использование фрегата пока остается полностью умозрительным, и до получения подтверждения о строительстве экспериментального образца, такое предположение вполне может иметь место.

Ранее сообщалось, что Китай намерен расширить глобальный охват своих Военно-морских сил за счет сети зарубежных баз. В частности в городе Реам в Камбодже китайцы ведут строительство крупного сухого дока для обслуживания и ремонта своих военных кораблей.