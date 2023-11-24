"Лезут со всех сторон": ВС РФ начали новое наступление на Авдеевку (карта)

Третья волна наступления отличается от двух предыдущих, поскольку россияне уже не суют колоннами техники, как это было раньше.

Российские оккупанты начали уже третью волну наступления на город Авдеевка в Донецкой области. Россияне штурмуют непрерывно со многих направлений. О ситуации вокруг города в эфире телемарафона рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Лезут со всех направлений: с флангов, с юга, с севера — как они делали это и раньше. На промку полезли, плюс пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак. Лезут со всех сторон. Очень много применяют пехоты. На промку поехала техника. Там есть асфальтовое покрытие. Оно повреждено, разрушено, но тем не менее, основа определенная есть. Технику они там пускают", — рассказал Барабаш.

По его словам, третья волна наступления отличается от двух предыдущих, поскольку россияне немного изменили тактику. Они уже не суют колоннами техники.

"Первая — вообще шли, как на парад. Вторая — колонны разделили и минимум с трех направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвертое направление — со стороны Донецка, со Спартака. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта", — подчеркнул Барабаш.

Ситуация на Авдеевском направлении. Карта Deepstate

Он отметил, что сейчас погодные условия не позволяют оккупантам использовать технику на полную, но как только погода станет более-менее благоприятной, они начнут ее применять активнее. Пока на Авдеевском направлении оккупанты активно используют авиацию — сбрасывают управляемые авиабомбы, а также начали больше использовать кассетные боеприпасы.

"Кассетами" они по городу не работают. Больше работают по позициям вокруг города. По городу используют КАБы. Больше всего работают КАБами-500. В среднем — от 8 до 20 авиабомбовых ударов в сутки происходит по городу", — отметил Барабаш.

Напомним, что на Авдеевском направлении оккупанты применяют много беспилотников различных типов. Ежесуточно в зависимости от погодных условий оккупанты используют от 50 до 100 единиц дронов. Примерно 60% из них — это FPV-дроны.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Авдеевке не позволяет врагу достичь своих целей и сдерживают противника на этом направлении.