ВСУ взорвали вещевой склад ВС РФ в Запорожье вместе с оккупантами, — журналист (видео)

Оккупанты разместили склад в одном из местных админзданий. После того, как туда завезли посылки, произошел прилет.

В Запорожской области у оккупантов стало меньше вещевых складов. Один из них взлетел на воздух в Тарасовке в Запорожской области. Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Оккупант жалуется, что в результате точного удара ВСУ в Запорожской области был уничтожен вещевой склад ВС РФ. Военные, которые находились там, также погибли", — написал он.

В подтверждение своих слов он обнародовал два видео. На одном российский волонтер рассказывает о прилете в здание, на другом — то, что осталось от склада оккупантов.

"Склад в Тарасовке — дом с белыми колоннами, к сожалению, взорвали. Если кто-то не успел получить свои посылки, извините. Мы, что могли, делали, привезли, передали. Ребята, которые находились в складе, погибли. Потому что они там закрыты были внутри. Вчера привезли, вчера поехали, а сегодня он уже подорвался", — жалуется россиянин.

На кадрах видно, что от склада фактически уцелели только колонны.

Напомним, что на Херсонщине в селе Тарасовка ВСУ провели операцию "камни с неба" и уничтожили ангар оккупантов на местном аэродроме.

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили "отвлекающую" колонну оккупантов на Херсонщине. В нее попали из "хаймарсов".