В Китае презентовали винтовку с гибким стволом: позволит стрелять за углы

Китайские военные показали необычное оружие, которое позволяет вести стрельбу из-за угла, чтобы не рисковать жизнью бойца.

Во время учений "Мир и дружба-2023" в китайской провинции Гуандун военные Национально-освободительной армии показали винтовку для стрельбы из-за угла. Об этом сообщает Army Recognition.

В Китае проходят учения вместе с Камбоджой, Лаосом, Малайзией, Таиландом и Вьетнамом, которые нацелены на борьбу с терроризмом и усилением безопасности на море. Во время маневров показали новую "угловую винтовку". Авторы отмечают, что китайцы разработали как минимум три такие системы:

HD-66;

CF-06;

CS/LW9.

В основе все трех систем лежит пистолет QSZ-92. Хотя существует также версия LW9 с пистолетом NP22/34. Такая винтовка была разработана Китайским научно-исследовательским институтом боеприпасов в 2005 году. Китай пытался скопировать израильскую Cornershot.

Израильский Cornershot Фото: IDF

Израильскую систему создал подполковник Армии обороны Израиля Амос Голан. Устройство позволяет вести стрельбу из укрытия за углом, чтобы не подвергать жизни бойцов опасности. Однако китайские образцы, похоже, имеют элементы дополненной реальности. Они позволяют китайским военным видеть прицел оружия на забралах, что придает большую гибкость для стрельбы.

В основе оружия лежит пистолет QSZ-92 Фото: скриншот

Вместе с тем производитель Changqing Changfeng Machinery уверяет, что их разработка HD-66 отличается от израильской. Хотя она и вдохновлялась израильской системы.

Напомним, 20 ноября в Эфиопии показали китайские САУ SH-15, который является копией французских "Цезарей".

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