Копия французских Caesar: Эфиопия показала на вооружении десятки китайских САУ SH-15

Китайская разработка имеет цифровой баллистический компьютер, GPS и лазерный дальномер, чтобы упростить работу экипажа.

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Вооруженные силы Эфиопии продемонстрировали 32 китайских самоходных артиллерийских установок SH-15 калибра 155-мм. Об этом сообщает Army Recognition.

Во время выставки вооружения эфиопская армия показала часть приобретенных у китайцев артустановок SH-15. Стоимость одной машины оценивается в примерно 2,1 млн долларов.

САУ SH-15

В издании отмечают, что в начале 2000-х годов китайская компания China North Industries Corporation начала разработку самоходных гаубиц. При этом они "черпали вдохновение" во французских САУ Caesar. Целью разработки было создать САУ на базе колесного грузовика со 155-мм пушкой для экспорта в другие страны. Результат разработки показали в 2017 году под названием SH-1, на базе которой затем создали SH-15. Машина имела успех: Пакистан заказал около 250 САУ SH-15, а Эфиопия — 32 единицы. Также заказ сделало и государство для Народно-освободительной армии Китая.

SH-15 имеет пушку 155-мм пушку длиной 52 калибра. Она может использовать высокоточные снаряды GP1 или GP155. Также заявляется, что китайская САУ совместима со всеми натовскими снарядами. Максимальная дальность стрельбы обычным боеприпасом составляет 20-30 км, а активно-реактивным до 53 км.

Для защиты экипажа САУ SH-15 имеет бронированную кабину, которая защищает от стрелкового оружия и артиллерийских осколков. Машина оснащена баллистическим компьютером, лазерным дальномером и GPS для облегчения наведения.

Напомним, 28 октября Эфиопия показала российскую станцию РЭБ "Красуха-4" во время проведения военного парада.

8 ноября аналитики проанализировали потенциальные возможности китайской САУ PLZ-05B.