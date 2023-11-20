Копія французьких Caesar: Ефіопія показала на озброєнні десятки китайських САУ SH-15

Китайська розробка має цифровий балістичний компʼютер, GPS і лазерний далекомір, щоб спростити роботу екіпажу.

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Збройні сили Ефіопії продемонстрували 32 китайські самохідні артилерійські установки SH-15 калібру 155-мм. Про це повідомляє Army Recognition.

Під час виставки озброєння ефіопська армія показала частину придбаних у китайців артустановок SH-15. Вартість однієї машини оцінюється в приблизно 2,1 млн доларів.

САУ SH-15

У виданні зазначають, що на початку 2000-х років китайська компанія China North Industries Corporation почала розробку самохідних гаубиць. Вона надихалася французькими САУ Caesar. Метою розробки було створити САУ на базі колісної вантажівки зі 155-мм гарматою для експорту в інші країни. Результат розробки показали у 2017 році під назвою SH-1, на базі якої потім створили SH-15. Машина мала успіх: Пакистан замовив близько 250 САУ SH-15, а Ефіопія — 32 одиниці. Також замовлення зробила й держава для Народно-визвольної армії Китаю.

SH-15 має гармату 155-мм гармату довжиною 52 калібри. Вона може використовувати високоточні снаряди GP1 або GP155. Також заявляється, що китайська САУ сумісна зі всіма натовськими снарядами. Максимальна дальність стрільби звичайним боєприпасом складає 20-30 км, а активно-реактивним — до 53 км.

Для захисту екіпажу САУ SH-15 має броньовану кабіну, яка захищає від стрілецької зброї та артилерійських осколків. Машина оснащена балістичним компʼютером, лазерним далекоміром і GPS для полегшення наведення.

Нагадаємо, 28 жовтня Ефіопія показала російську станцію РЕБ "Красуха-4" під час проведення військового параду.

8 листопада аналітики проаналізували потенційні можливості китайської САУ PLZ-05B.