"Есть проблемы": Армения заплатила РФ за оружие, которое так и не получила, – Пашинян

По словам главы армянского правительства, Ереван заплатил за российские оружие "миллионы долларов", однако России "самой нужны вооружения".

Российская Федерация до сих пор не поставила Армении оружие, за которое Ереван уже заплатил. Об этом пишет портал NEWS.am 24 ноября, ссылаясь на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Глава армянского правительства отметил, что его страна перечислила России "миллионы долларов" за оружие, однако Москва не вернула средства. По словам политика, сейчас идут дискуссии о возможных решениях этого вопроса.

По словам Пашиняна, один из вариантов, который рассматривается в Ереване, предусматривает вычет потраченной на российское оружие суммы из долга Армении перед РФ. Премьер подчеркнул, что это не единственный вариант.

Пашинян также добавил, что России "самой нужны вооружения". По его словам, Армения готова работать над этим вопросом.

"Я надеюсь, что эти обсуждения принесут конкретные результаты", — заключил Пашинян.

Напомним, 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Таким образом Ереван отказался от участия в саммите ОДКБ впервые с 2009-го года.

Ранее, 17 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с трибуны Европейского парламента и рассказал об угрозах, которые стоят перед его страной — политических и военных. На обращение Пашиняна отреагировали в России — пригрозили, что Армения может повторить судьбу Украины.