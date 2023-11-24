В России беспилотники для армии будут делать из электронных сигарет, — росСМИ

Российские СМИ пишут, что в одном из университетов Самары организовали акцию по сбору электронных сигарет. Из них планируют вынимать детали и использовать в беспилотниках.

В России придумали новую инициативу для помощи армии. Так, самарским студентам предлагают сдавать электронные сигареты, из деталей которых будут делать беспилотники для российской армии. Об этом пишет российское издание "Новая газета Европа".

Инициатива стартовала в Самарском университете, организовал акцию военно-патриотический клуб "Сокол". Они собирают использованные электронные сигареты и вынимают из них аккумуляторы и микросхемы. Сообщается, что запчасти нужны для автономной работы систем сброса, которые крепятся к беспилотникам.

Издание пишет, что для агитации студенты используют переделанный советский плакат с изображением Виктора Говоркова. Однако вместо рюмки в руках у него электронная сигарета. Также студенты добавили надпись "1 электронная сигарета = 1 сброс коптера на врага".

Фото: соцмережі

К "акции" призывают присоединиться даже тех студентов, которые не курят. Их просят забирать сигареты у своих знакомых и отмечают, что это поможет "в борьбе с западной техникой". Между тем, как пишет издание, одни студенты жалуются, что ничего не знали об этой акции, а другие — что не видели места, куда можно отдавать использованные электронные сигареты.

Отмечается, что организаторы акции занимаются сбором гуманитарной помощи для российской армии. Также они преподают уроки мужества и патриотического образования. В рамках этой акции они собрали для российских военных 214 электронных сигарет, 5 аккумуляторов, 4 системы нагрева для стиков и 1 павербанк с функцией беспроводной зарядки.

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