Спецназовцы "размотали" вражескую пехоту во время штурма и уничтожили десятки техники РФ (видео)

В общем ликвидировали более 200 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 25 боевых машин, 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО и другую технику.

Российскую пехоту во время штурма и три десятка бронированной техники ликвидировали на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

В общем ликвидировали более 200 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 25 боевых машин, 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО.

Потеряли российские войска 6 единиц ПВО, 26 вражеских БпЛА, 3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки и 69 автомобилей. Уничтожена одна система видеонаблюдения "Муром".

Нанесли украинские защитники и значительный урон оккупантам в боеприпасах. Спецназовцы ликвидировали 67 огневых позиций и укреплений, шесть складов с боеприпасами.

"Работаем дальше до полной Победы!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники РФ

Сичеславская бригада 24 ноября показала уничтожение войск РФ. Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую пехоту, блиндаж и УАЗ. После точных ударов военные РФ погибли, а техника взорвалась. Российские оккупанты пытаются "вгрызться" в украинскую землю, в частности для этого строят блиндажи и маскируют военную технику, однако враг не сможет спрятаться от дронов Сичеславских десантников.

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. Бойцы использовали захваченный у врага дрон и на длительное время "замедлили" им строительство фортификационных сооружений.

Напомним, ВСУ, как отметил 24 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, украинские войска отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. В общем, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 43 боевых столкновений и совершил 762 артобстрела.