В ФСБ отказались расследовать убийства и похищения россиян боевиками ХАМАСа, – СМИ

По словам российского депутата Сергея Самусева, ранее в Генпрокуратуре ему сказали, что не могут признать "хамасовцев" террористами в силу отсутствия "вступивших в законную силу судебных актов".

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) не нашла оснований для расследования убийств и похищения более 20 граждан РФ участниками палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщил российский Telegram-канал "Можем объяснить" 24 ноября.

Авторы публикации отметили, что на данный момент известно о 16 россиянах, погибших в результате террористической атаки боевиков ХАМАСА на Израиль. Еще не менее восьми российских граждан были захвачены террористами в качестве заложников, в том числе целая семья.

Депутат муниципального образования МО №15 в Петербурге Сергей Самусев обратился в ФСБ с просьбой расследовать эти преступления. По словам депутата, в ведомстве ответили на его запрос отказом.

"Предоставленная информация принята к сведению, вместе с тем оснований для принятия органами федеральной службы безопасности мер реагирования в настоящее время не имеется", — заявили Самусеву в ФСБ.

В ФСБ ответили на запрос депутат о расследовании похищений и убийств россиян отказом Фото: Можем объяснить

В комментарии СМИ депутат отметил, что месяцем ранее в Генпрокуратуре ему сказали, что не могут признать боевиков ХАМАСа террористами, так как "не располагают сведениями о вступивших в законную силу судебных актах" в отношении участников этой организации.

Напомним, 9 октября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фокусу предположил, что в обучении боевиков ХАМАСа принимали участие инструкторы из Российской Федерации.

Политолог и бывший глава фонда Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный 7 октября также заявил, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия, так как, по его мнению, только россияне могли обучить боевиков тактике применения БПЛА.