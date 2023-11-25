"Еще не начали новое наступление": аналитик назвал боевые задачи оккупантов в районе Авдеевки (видео)

Аналитик Александр Коваленко назвал четыре боевые задачи оккупантов и спрогнозировал их выполнение российскими войсками.

Третья волна наступления российских оккупантов в районе Авдеевки еще не началась. Подробности на YouTube-канале"Фабрика Новин" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что преимущественно постоянно наступала пехота с незначительно поддержкой техники. Сроки следующего наступления пока неизвестны.

Специалист подчеркнул, что захватчики намерены выполнить большое количество задач.

закрепиться в промышленной зоне Коксохима;

закрепиться справа от железной дороги;

оккупировать Степное;

через Водяное выйти на Северное и там закрепиться.

Еще не 10 октября, по его словам, оккупанты должны были окружить Авдеевку. Они до сих пор этого не сделали.

"Надеюсь, что эта третья волна не выполнит основные боевые задачи", — пояснил Александр Коваленко.

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Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

Российские войска, как говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ, вели бесполезные штурмовые действия по воздушной поддержке к востоку от Новокалиново, Новобахмутовки, Степное, Северное, Первомайское и Авдеевки (Донецкая область). В этих лдокациях Силы обороны Украины отбили более 30 раз атак. Враг также обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, среди которых Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское (Донецкая область).

Напомним, 24 ноября военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, если Авдеевка Донецкой области перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, то это стратегически не ухудшит ситуацию на фронте. Оккупанты получили задачу взять город до начала ежегодного послания президента РФ Владимира Путина, которое происходит в декабре.