В небе над Киевской областью ночью уничтожили 66 российских дронов, — Воздушные Силы (видео)

Атака "Шахедами" в ночь на 25 ноября Киева, как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оказалась рекордной.

Над Киевом и областью сбили 66 беспилотников, которые российские войска запустили в ночь на 25 ноября. Подробности сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Київ24".

Он назвал этот показатель рекордным для столичного региона. Украинским силам удалось ликвидировать угрозу.

"Это огромное количество", — пояснил Игнат.

Он вспомнил, как на Новый год россияне атаковали столицу 45 беспилотниками. Именно тогда этот показатель считался самым высоким.

На юге и востоке также оккупанты применяли БПЛА. По его словам, выпускали ракету Х-59.

Атака "Шахедами" Киева в ночь на 25 ноября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы Украины зафиксированы обломки БПЛА.

На территории Соломенского района в результате падения обломков БПЛА загорелось помещение детсада. В соседних домах также зафиксировали поврежденные окна.

Остатки дрона упали на четырехэтажный жилой дом на территории Голосеевского района. Предварительно никто не пострадал.

Небольшой обломок БПЛА упал в Днепровском районе. Возгорания не было.

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора. Он назвал такие действия сознательным шагом.