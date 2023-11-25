Массированная атака "Шахедами": РФ пытается запугать украинцев, — Подоляк (фото)

По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, Россия намеренно и символично атаковала Украину в день памяти жертв Голодомора. Наша ПВО сбила 74 из 75 вражеских БПЛА Shahed.

Ударами по гражданским объектам Российская Федерация пытается унизить память украинцев, напугать, сломать, стереть украинскую идентичность. Об этом 25 ноября заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия всегда ненавидела Украину и всегда, в течение большого исторического промежутка времени, пыталась ее уничтожить, превратить в разрушенные земли, захватить территории...", — написал Подоляк.

Он отметил, что именно сегодня, в день памяти жертв Голодомора, Россия провела массированную атаку по территории Украины ударными БПЛА. Большая часть дронов ВС РФ атаковала преимущественно столицу Украины. Подоляк считает, что целью этой вражеской атаки была попытка напугать украинцев.

Фото: ДСНС України

"И делала Россия это намеренно, символически, пытаясь унизить нашу память, целясь исключительно в гражданские объекты. Намереваясь массово убить гражданских, напугать, унизить, сломать", — подчеркнул советник главы ОП.

Фото: ДСНС України

По его мнению, нельзя считать Россию частью современной цивилизации. У россиян не должно быть даже надежды, что и на этот раз они смогут избежать жестокой ответственности и "выйти сухими из воды".

"Отсюда базовый вывод: перестаньте даже думать о том, что с РФ надо и можно говорить. Перестаньте считать РФ хоть и отсталой, но частью современной цивилизации, способной к состраданию и готовности выполнять обязательства... Перестаньте провоцировать их своими "слабостями" на усиление атак. Время осознать: Россия обязательно должна проиграть", — отметил Михаил Подоляк.

Обстрел Украины 25 ноября

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили 74 из 75 БПЛА "Шахед". Украинская столица подверглась наибольшей атаке. В разных районах столицы зафиксировали обломки вражеских беспилотников.

Фото: ДСНС України

Президент Украины Владимир Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора. Украинские защитники сбили большинство ударных БПЛА врага, но руководитель государства считает, что стоит усилить ПВО Украины. Он отметил, что оккупанты все запланировали. Россияне сознательно пошли на такой шаг.

Напомним, 23 ноября в ВСУ объяснили, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.