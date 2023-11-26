Создают атмосферу "нормальной жизни": оккупанты навязывают украинцам свои праздники, — ЦНС

В подполье отметили, что россияне в последнее воскресенье ноября отмечают "День матери" и пытаются навеять эту традицию украинцам в оккупации. На праздничных концертах происходит агитация за партию Путина.

Российские захватчики продолжают осуществлять попытки для изменения порядка на временно оккупированных территориях Украины. Теперь они навязывают населению свои праздники. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 26 ноября.

В украинском подполье отметили, что российский календарь пытаются внедрять в южных областях Украины, которые временно контролирует Кремль. К примеру, в последнее воскресенье ноября россияне отмечают "День матери". В Украине принято отмечать этот праздник во второе воскресенья мая.

"Оккупанты максимально пытаются использовать нейтральные по содержанию мероприятия для "успокоения" населения и создания атмосферы "нормальной жизни", поскольку как они отмечают в своих "поздравлениях" это такие праздники, к которым "никто не может остаться равнодушным", — говорится в сообщении.

В подполье отметили, что при помощи таких мероприятий противник пытается навеять собственные ценности, которые активно распространяют. Отмечается, что поздравления получаются якобы максимально нейтральными. Там не упоминают военные действия, но уделяют особое внимание местным концертам, которые организовывают в честь "праздников".

А вот на них уже, продолжают в ЦНС, начинается скрытая агитация за партию президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"В содержании таких выступлений можно заметить, что женщинам выделяется исключительно задача рожать, воспитывать "настоящих мужчин" и по минимуму ангажироваться в "дела государственные", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что оккупанты поделили украинцев на три категории. По плану Кремля, все жители временно оккупированных территорий должны были бы получить "красную макулатуру" с 2025 года, однако местные жители продолжают сопротивление российским инициативам.