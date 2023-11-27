Рядом с окровавленными портретами Путина: в Мариуполе нашли тела 6 оккупантов, — партизаны

Подполье "Зла Мавка" уточняет, что двое представителей ВС РФ были застрелены, а еще четырех обнаружили с ножевыми ранениями на местном пляже.

На территории временно оккупированного Мариуполя Донецкой области продолжается череда смертей противника. Об этом сообщило Женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины "Зла мавка" 26 ноября.

Отмечается, что оккупанты продолжают нести потери даже в тыловых захваченных регионах. Только за последние несколько дней партизанам удалось ликвидировать шестерых военных ВС РФ. Данными об этом поделились источники в "полиции ДНР", а также ФСБ.

"Двое военных (один из них — офицер) были застрелены на улице. Четверо военных были найдены мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали", — говорится в сообщении.

Примечательно, что рядом с телами погибших обнаружены портреты президента России Владимира Путина. Более того, на одном из них было написано слово "Уходите" и сделали это при помощи крови одного из погибших.

Источник в ФСБ заявил, что потери действительно есть, однако якобы ведется работа по поиску "преступников".

"Они хорошо подготовлены, но мы их найдем и накажем. Обязательно", — говорится в сообщении.

В партизанском движении от себя добавили, что их могут найти первыми.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа пересекла линию фронта в Запорожской области и уничтожила значительное количество российских военных. Они в этот момент находились в подвале, где отдыхали.

15 ноября появилась информация, что на фронте ликвидировали провокатора событий возле Дома профсоюзов в Одессе. Владислав Войцеховский воевал на стороне РФ. После событий в Одессе 2014 года его арестовали украинские правоохранители, однако позже он был обменян.