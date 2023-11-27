Для диверсий и артударов: "Шут" следил за ВСУ и передавал данные россиянам (фото)

ФСБ завербовала 20-летнего жителя Новгород-Северской общины в марте 2022 года во время частичной оккупации региона. В октябре 2023 года его "куратор" поставил предателю Украины новые задачи.

СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за дислокацией и перемещением подразделений Сил обороны в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Telegram.

Правоохранители установили, что он с октября по указанию оккупантов собирал информацию и разведданные о дислокации украинских защитников в регионе. Нарушитель пытался установить точные координаты штабов украинских войск, привлеченных к обороне северных границ Украины.

Шпиона интересовали локации расположения фортификационных сооружений. Он искал места наибольшего сосредоточения военной техники украинских защитников и личного состава.

Развединформация нужна была российским захватчикам для организации диверсионных вылазок и подготовки соответствующих артиллерийских ударов по границе Украины. Во время выполнения задания в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны его обнаружили.

Нарушителем оказался 20-летний житель Новгород-Северской общины. ФСБ завербовала его еще в марте 2022 года. Тогда часть региона была во временной оккупации. Он получил оперативный псевдоним "Шут". Впоследствии нарушитель начал изучать инструкции по проведению подрывной и разведывательной деятельности в пользу захватчиков.

Фото: пресс-служба СБУ

После побега оккупантов с Черниговской области "Шут" перешел в "режим ожидания". Именно в октябре 2023 года его "куратор" поставил предателю Украины новые задачи.

Для их выполнения предатель на собственном автомобиле ездил по региону и фиксировал на камеру мобильного телефона места вероятного базирования Сил обороны. Для конспирации вражеский агент удалял все сообщения сразу после их прочтения представителем ФСБ.

Напомним, в конце октября СБУ разоблачила российского агента, который за 30 тысяч гривен шпионил за перемещением колонн ВСУ. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем спецслужб РФ и предложил помощь в войне с Украиной.