Исчезло здание с боеприпасами: опубликованы последствия взрывов ракетного арсенала РФ (фото)

По данным СМИ, причиной взрывов в Волгоградской области, где размещается арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления, мог стать украинский беспилотник. Но подтверждений тому нет.

Спутниковые снимки за 11 и 24 ноября подтвердили, что на территории войсковой части РФ № 57229-51 в поселке Котлубань Волгоградской области произошел пожар и взрывы. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные сервиса Wikimapia.

В публикации отмечается, что на территории части ВС РФ размещается арсенал Главного ракетно артиллерийского управления (ГРАУ) российского Минобороны. После происшествия не хватает по меньшей мере одной из построек, где хранятся боеприпасы.

По мнению местных жителей в Котлубани взорвались "склады или поезд со снарядами". Есть версия, что причиной взрывов стал украинский беспилотник, однако подтверждений тому с 16 ноября не появилось.

Напомним, что Тулу атаковали "испанские" дроны Columba со взрывчаткой. По данным российским СМИ, ВСУ увеличили дальность полета БПЛА и прикрепили к нему кумулятивный заряд К3-6 и 450 граммов взрывчатого вещества C-4.

Также сообщалось, что в Челябинске на территории завода прогремел взрыв. После инцидента на Челябинском тракторном заводе местные жители говорили, что электроснабжение пропало в нескольких районах города. Местные жители сообщили о громком взрыве, а также, что в небо поднялся огромный огненный гриб. Все это зафиксировала камера.