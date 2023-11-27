Украинский FPV-дрон за ₴22 тысячи уничтожает танки ВС РФ на миллионы долларов (видео)

Производители дрона "Гром" убеждены, что он "меняет правила игры" на передовой. Среди "подстреленных" им единиц техники — танк Т-84 за $3-4 миллиона.

Украинский дрон уничтожает технику ВС РФ, цена которой значительно превышает его стоимость. Соответствующими данными поделилась пресс-служба благотворительного фонда "Небо перемоги" 27 ноября.

"Наш FPV-дрон "Гром" за 22 тысячи гривен ежедневно ликвидирует вражескую технику на миллионы долларов", — заявили в фонде.

Пресс-служба опубликовала видео, на котором зафиксированы попадания "Грома" в такие российские танки:

Т-84 за 3-4 миллиона долларов;

Т-80 за 2,2-4 миллиона долларов;

Т-62 за более чем 300 тысяч долларов;

Т-90 за до 4,5 миллиона долларов;

Т-72 за от 500 тысяч до 3 миллионов долларов.

"Эффективность поражает! FPV-дроны действительно меняют правила игры на фронте", — добавили в фонде.

FPV-дрон "Гром": что о нем известно

По данным производителей, "Гром" уже поразил более 150 вражеских целей. На фронт передали 447 таких БПЛА.

Украинский дрон "Гром" Фото: Скрин видео

Характеристики "Грома":

дальность полета — до 12 километров;

вес боевой комплектации — до 2 килограммов;

максимальная высота полета — до 3000 метров;

размер — 480х410 миллиметров;

аккумулятор — LIION/8000 mAh;

видеосистема — цифровая/аналоговая;

время развертывания — 5 минут.

Напомним, в Сухопутных войсках ВСУ показали, как ликвидировали с помощью украинского дрона вражеский УАЗ. Военные предположили, что БПЛА влетел в топливный бак машины.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что в Украине способны производить десятки тысяч беспилотников. По его словам, Силы обороны могут ежедневно запускать по целям ВС РФ по 300 дронов.