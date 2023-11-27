За месяц в зоне ОСУВ "Хортица" россияне потеряли почти 9 тысяч оккупантов, — Сырский

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, на Купянском направлении для штурмов украинских позиций россияне используют подразделения, сформированные из бывших заключенных.

Российские оккупанты потеряли в области ответственности ОСУВ "Хортица" с начала ноября 8690 личного состава и 1002 единицы военной техники. Об этом сообщил генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", — говорится в сообщении.

Генерал-полковник отметил, что с начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов различного калибра

Ситуация на фронте

По словам командующего, на Купянском направлении для штурмов украинских позиций россияне используют подразделения, сформированные из бывших заключенных шторм, шторм z, шторм v.

Также там фиксируют присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам.

Сырский добавил, что никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются неподалеку Ивановки, Синьковки, Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. Там оккупанты активно применяют бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки.

На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещеевке. На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе. Успехи у врага на этом направлении отсутствуют.

Напомним, ранее Сухопутные войска ВС Украины сообщили, что бойцы 3-го механизированного батальона Президентской бригады поразили российский УАЗ.