Надо забрать Скифское золото: Аксенов придумал новые цели для "СВО"

Коллаборант заявил, что "ничего хорошего этой коллекции не светит", и есть вариант, что ценности попадут в частные руки.

Глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов жалуется, что Украине вернули Скифское золото, но она не отдаст его полуострову. Забрать его можно будет, только когда все цели так называемой "СВО" будут достигнуты. Об этом он заявил в своем телеграм-канале 27 ноября.

"Относительно ситуации со Скифским золотом. Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пришло время прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение", — написал он.

Аксенов отметил, что Скифское золото отдадут Украине, и "ничего хорошего этой коллекции не светит", и есть вариант, что ценности исчезнут и попадут в частные руки.

"Поэтому все будет решено лишь в результате достижения целей "СВО", поставленных президентом", — пишет коллаборационист.

Напомним, что 23 октября сообщалось, что СБУ совместно с БЭБ и полицией Королевства Испании нейтрализовала транснациональную преступную группировку, которая нелегально вывезла из Украины изделия скифского золота для продажи в странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что в Испании 24 октября полиция конфисковала древние золотые артефакты стоимостью 60 миллионов евро, украденные в Украине. Изъяты культурные ценности, 11 предметов, в основном ювелирные изделия, в частности, ожерелье, браслеты и серьги, изготовленные в VIII-IV веках до нашей эры.